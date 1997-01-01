Именно в этой банкноте впервые использовали защитный элемент Spark – зеленый прямоугольник. Тогда это была новинка. Кыргызстан стал одной из первых стран, внедривших его на банкнотах. Сейчас элемент часто используется при изготовлении банкнот в разных странах. Однако опыт КР в применении Spark на купюре в 5 тысяч сомов до сих пор считается одним из самых удачных в мире.



Банкнота в 1 тысячу сомов из четвертой серии участвовала в экспертном опросе. В нем оценивали $50, 50 евро и 1 тысячу рублей по качеству и защите. Наша банкнота заняла второе место, уступив 1 тысяче рублей. Но по отдельным защитным элементам – таким как микрошрифт, качество рельефной печати – 1 тысяча сомов получила первое место.

