В Кыргызстане состоится первый зарубежный турнир PWL-3 World Series (Международная борцовская лига Поддубного). Об этом сообщают организаторы.

Фото PWL-3 World Series. В Кыргызстане пройдет турнир PWL-3 World Series

Они анонсировали поединки с участием олимпийских чемпионов из России Заурбека Сидакова и Завура Угуева, призеров Олимпийских игр Артура Найфонова, Амиара Заре, Мээрим Жуманазаровой, а также чемпионов мира Малхаса Амояна и Жоламана Шаршенбекова.

Отмечается, что турнир станет завершающим вызовом года и дебютным в мировой серии лиги, которая в будущем году намерена расширить географию и масштаб своих турниров.

«Предстоящий турнир в Бишкеке будет завершающим вызовом в этом году. Мы начали с Кыргызстана мировое развитие в Центральноазиатском регионе благодаря успеху двух кыргызских борцов, победивших россиян на турнире в Москве. И теперь мы хотим организовать своеобразный реванш на их домашнем ковре, выбрав в соперники наших новых перспективных спортсменов. Такой формат направлен на популяризацию борьбы, а также на то, чтобы сделать ее более узнаваемой и доступной для зрителей», — рассказал исполнительный директор Международной борцовской лиги Поддубного Юрий Федоров.

Фанаты единоборств увидят 12 жарких схваток по всем олимпийским видам борьбы — классической, женской и вольной.