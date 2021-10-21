Борец из Кыргызстана вышел в финал чемпионата мира среди ветеранов

Кыргызстанец Роман Сарыбаев вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе среди ветеранов.
Он выступает в весовой категории до 88 килограммов в дивизионе А.
В квалификации Роман Сарыбаев выиграл у спортсмена из Узбекистана, в 1/4 финала — у казахского борца. В полуфинальной встрече он стал сильнее представителя США.
Сегодня после 21.00 Роман Сарыбаев поборется за золото чемпионата.
Напомним, у сборной КР уже две золотые и одна бронзовая медали.
Чемпионат мира по борьбе среди ветеранов проходит в городе Лутраки (Греция).