Молодежная сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде из Вьетнама

Вчера в ОАЭ молодежная сборная Кыргызстана сыграла с командой из Вьетнама. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Кыргызстанцы проиграли со счетом 0:3.

Олимпийская сборная под руководством Нурбека Жолдошова готовится к квалификации Кубка Азии — 2022 (U-23).

В составе сборной 24 игрока. Подготовка команды в Дубае продлится до 20 октября. Квалификация на Кубок Азии пройдет с 21 октября по 1 ноября в Эмирате Фуджайра (ОАЭ).

Кыргызстан по итогам жеребьевки попал в группу E, где сыграет с ОАЭ, Индией и Оманом.