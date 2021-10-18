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Спорт

Молодежная сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде из Вьетнама

Вчера в ОАЭ молодежная сборная Кыргызстана сыграла с командой из Вьетнама. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Кыргызстанцы проиграли со счетом 0:3.

Олимпийская сборная под руководством Нурбека Жолдошова готовится к квалификации Кубка Азии — 2022 (U-23).

В составе сборной 24 игрока. Подготовка команды в Дубае продлится до 20 октября. Квалификация на Кубок Азии пройдет с 21 октября по 1 ноября в Эмирате Фуджайра (ОАЭ).

Кыргызстан по итогам жеребьевки попал в группу E, где сыграет с ОАЭ, Индией и Оманом.
Ссылка: https://24.kg/sport/210659/
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