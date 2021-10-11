18:34
USD 84.80
EUR 97.98
RUB 1.18
Спорт

В Бишкеке проходит конгресс Футбольного союза. Выбирают президента и генсека

В Бишкеке проходит внеочередной конгресс Кыргызского футбольного союза.

Сегодня здесь изберут нового президента объединения. Первый кандидат — зять бывшего президента Алмазбека Атамбаева Семетей Султанов, второй — бывший генеральный секретарь Федерации футбола Медер Сыдыков.

Прежний президент КФС Канатбек Маматов покинул пост для участия в парламентских выборах 2021 года. Он находился на этой должности с 9 февраля 2019-го.

Отметим также, что на пост генерального секретаря Кыргызского футбольного союза претендует сын советника президента страны Медета Букуева Нурдин Букуев.
Ссылка: https://24.kg/sport/209921/
просмотров: 500
Версия для печати
Материалы по теме
Президентом Кыргызского футбольного союза избран Медер Сыдыков
Сына советника президента Аскар Салымбеков предлагает представить к госнаграде
В Бишкеке построят большой футбольный центр
Выборы-2021. В трех партиях определились с топ-5 своих кандидатов
Молодежная сборная КР по футболу сыграла вничью со сверстниками из Азербайджана
Политические партии «Ынтымак» и «Келечек» объединились
Выборы-2021. Равшан Джеенбеков просит суд под конвоем доставить его в ЦИК
Уроки октября-2020. Как все начиналось и к чему мы пришли. Timeline
В Бишкеке пройдет турнир по футболу среди людей с ограниченными возможностями
Ильзат Ахметов вызван в сборную России. Он заменит Александра Головина
Популярные новости
Чемпионат мира по&nbsp;борьбе. Видео медальных схваток спортсменок из&nbsp;Кыргызстана Чемпионат мира по борьбе. Видео медальных схваток спортсменок из Кыргызстана
Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова завоевала золото чемпионата мира по&nbsp;борьбе Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова завоевала золото чемпионата мира по борьбе
Сына советника президента Аскар Салымбеков предлагает представить к&nbsp;госнаграде Сына советника президента Аскар Салымбеков предлагает представить к госнаграде
Фото дня. Бери пример с&nbsp;чемпионки мира по&nbsp;борьбе Мээрим Жуманазаровой Фото дня. Бери пример с чемпионки мира по борьбе Мээрим Жуманазаровой
Бизнес
Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в&nbsp;увеличение скорости Beeline инвестировал 360 миллионов сомов в увеличение скорости
В&nbsp;Чаткальском районе прошел форум по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса
Red Petroleum дарит скидки на&nbsp;топливо всем фермерам страны Red Petroleum дарит скидки на топливо всем фермерам страны
Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay Пройдите супербыструю онлайн-идентификацию в MegaPay
11 октября, понедельник
18:30
12 октября: где в регионах отключат свет 12 октября: где в регионах отключат свет
18:15
Бишкекчан попросили сообщать о нарушениях водителей общественного транспорта
18:13
В Кара-Суйском районе под грузовиком обрушился мост. В машине были люди
18:02
Учителя бывших советских республик создадут единый педагогический совет Евразии
18:00
Ни капли скромности. Как отмечает дни рождения и торжества золотая молодежь