В Бишкеке проходит конгресс Футбольного союза. Выбирают президента и генсека

В Бишкеке проходит внеочередной конгресс Кыргызского футбольного союза.

Сегодня здесь изберут нового президента объединения. Первый кандидат — зять бывшего президента Алмазбека Атамбаева Семетей Султанов, второй — бывший генеральный секретарь Федерации футбола Медер Сыдыков.

Прежний президент КФС Канатбек Маматов покинул пост для участия в парламентских выборах 2021 года. Он находился на этой должности с 9 февраля 2019-го.

Отметим также, что на пост генерального секретаря Кыргызского футбольного союза претендует сын советника президента страны Медета Букуева Нурдин Букуев.