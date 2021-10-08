Спортсмены из Кыргызстана успешно начали чемпионат мира по греко-римской борьбе

Сегодня на чемпионате мира начали выступления борцы греко-римского стиля Жоламан Шаршенбеков (60 килограммов) и Бексултан Махмудов (97 килограммов).

Жоламан Шаршенбеков в 1/8 финала встречался с Максимом Кажарским из Беларуси. Счет — 2:0 в пользу кыргызстанца.

Бексултан Махмудов начал борьбу с квалификации, где обыграл (4:2) Матиаса Бака из Дании. В 1/8 финала его ждет схватка с Петером Элером из Германии.





Отметим, вчера четверо борцов греко-римского стиля завершили свое выступление на чемпионате мира в Осло.