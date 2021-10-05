Айпери Медет кызы вышла в четвертьфинал чемпионата мира по борьбе

Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла первую схватку на чемпионате мира по борьбе.

В весовой категории до 76 килограммов она в 1/8 финала победила Марию Оряшковю из Болгарии — 10:0. Ей потребовалось чуть больше двух минут.

Накануне борец из Кыргызстана Алибек Осмонов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира, а Айсулуу Тыныбекова и Эрназар Акматалиев вышли в финал турнира.

Напомним, в Осло (Норвегия) проходит ЧМ по борьбе. Начали чемпионат с 3 октября вольники, затем пройдут соревнования по женской борьбе с 4 октября. Завершат соревнования борцы греко-римского стиля с 7 октября. Состав команды из КР можно посмотреть по ссылке.