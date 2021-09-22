Валентина Шевченко: Я собираюсь уничтожить Лорен Мерфи

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от боя с Лорен Мерфи. Об этом пишет сайт sports.ru.

«Я приду, возьму свой пояс и уеду домой. Это то, что я собираюсь сделать. Понимаю, что на таком уровне нет слабых соперников — каждый несет ответственность. Я усердно тренируюсь, чтобы остановить Мерфи и сделать то, что должна. Знаю, что Лорен будет сильна, но я уничтожу ее», — сказала Валентина Шевченко.

Бой Валентины Шевченко и Лорен Мерфи станет главным событием UFC 266. Он пройдет 25 сентября (26 сентября по бишкекскому времени) в Лас-Вегасе.