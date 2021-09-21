Пример для подражания. Футболисты решили выходить на поле с бездомными собаками

Федерация футбола Румынии решила, что в течение всего года на каждом матче чемпионата первого дивизиона игроки будут выходить на поле с бездомными собаками на руках. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Футболисты надеются, что среди зрителей, приходящих на матчи, найдутся те, кто захочет забрать собаку домой.
Животные, которых вывели на поле, живут в коммунальном питомнике в Бренешти. Каждый пес имеет на шее платок с именем. Поэтому, если кто-то на стадионе или по телевизору влюбится в одну из этих собак, они могут связаться с горячей линией, указанной на экране или на табло, и взять животное себе.