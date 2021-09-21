Пример для подражания. Футболисты решили выходить на поле с бездомными собаками

Федерация футбола Румынии решила, что в течение всего года на каждом матче чемпионата первого дивизиона игроки будут выходить на поле с бездомными собаками на руках. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Таким образом спортсмены хотят привлечь внимание людей к бездомным животным и призывают к заботливому отношению к ним. Дебют проекта, который называется «Заполните пустоту в вашей жизни», прошел на матче между командами «ФКСБ» и «Динамо». Это символично, потому что румынское «Динамо» зовут по прозвищу «красные собаки», а их эмблему украшают овчарки.

Футболисты надеются, что среди зрителей, приходящих на матчи, найдутся те, кто захочет забрать собаку домой.

Животные, которых вывели на поле, живут в коммунальном питомнике в Бренешти. Каждый пес имеет на шее платок с именем. Поэтому, если кто-то на стадионе или по телевизору влюбится в одну из этих собак, они могут связаться с горячей линией, указанной на экране или на табло, и взять животное себе.