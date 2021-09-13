Определились победители Кубка Ассоциации футзала Кыргызстана

В Чолпон-Ате накануне завершился Кубок Ассоциации футзала Кыргызской Республики. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

В турнире приняли участие восемь команд Высшей лиги чемпионатов Кыргызстана и Казахстана.

В финале встретились команды «777» (Кыргызстан) и «Каспий» (Казахстан).

За четыре секунды до окончания второго тайма «Каспий» сравнял счет, затем оказался лучше в реализации пенальти и стал обладателем Кубка Ассоциации футзала Кыргызской Республики.

Итоговый счет — 2:2 (4:2, серия пенальти).

В матче за третье место встречались команды Steelex из Бишкека и «Рахмет» из Актау. Кыргызстанский клуб победил в серии послематчевых пенальти и стал обладателем бронзовых медалей.