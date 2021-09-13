Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

13-18 сентября. Международный турнир по хоккею «Золотая шайба» среди юношей и девушек. Бишкек

Примут участие восемь команд из Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

16 сентября. Международное боксерское шоу. Барнаул

Боксерам из Сибирского округа России будут противостоять спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, Украины и Камеруна.

Кыргызстанец Достанбек Иманказиев встретится с Тихоном Нетесовым из РФ.

16 сентября. Турнир UFC Cage Fury Fighting Championships. Тампа

Уроженец Кыргызстана Зулкарнайын Камчибеков впервые защищает свой титул CFFC в легком весе. Он сразится с американцем Блэйком Смитом.

17-19 сентября. Чемпионат Азии по триатлону. Чолпон-Ата

Профессиональные спортсмены (Elite) участвуют в двух дистанциях: суперспринт и спринт.

У спортсменов-любителей есть возможность выбрать одну из двух дистанций: суперспринт и стандартную. Любители могут участвовать в эстафете.

18 сентября. Кубок Кыргызстана по футболу. Баткен

Сыграют «Нефтчи» (Кочкор-Ата) и «Алга» (Бишкек).

19 сенября. Кубок Кыргызстана по футболу среди женских команд Национальной лиги

В розыгрыше кубка принимают участие семь команд, которые разделены на две группы по географическим признакам.

Действующим обладателем Кубка КР по футболу среди женских команд Национальной лиги является столичная команда «Азалия-СДЮШОР-СИ».

19-24 сентября. Чемпионат Кыргызской Республики по боксу. Бишкек

В первенстве принимают участие более 100 боксеров со всех регионов республики. Соревнования проходят в 14 весовых категориях среди мужчин и четырех — среди женщин.