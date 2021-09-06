Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

7 сентября. Кубок трех наций по футболу. Бишкек
20.30: Кыргызстан — Бангладеш.
Игры пройдут на домашней арене сборной КР — стадионе имени Долона Омурзакова. Болельщики смогут попасть в спорткомплекс, но его заполняемость составит 50 процентов из-за сложной эпидемиологической ситуации.
4-11 сентября. Первые спортивные игры СНГ. Казань
Примут участие спортсмены из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Азербайджана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Всего будет разыграно 184 комплекта наград в 16 видах спорта.
9 сентября. Товарищеский матч по футболу (U-23). Бишкек
Молодежная сборная Кыргызстана проведет товарищеский матч против национальной сборной Бангладеш.
Встреча на стадионе имени Долона Омурзакова.