Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

7 сентября. Кубок трех наций по футболу. Бишкек

20.30: Кыргызстан — Бангладеш.

Игры пройдут на домашней арене сборной КР — стадионе имени Долона Омурзакова. Болельщики смогут попасть в спорткомплекс, но его заполняемость составит 50 процентов из-за сложной эпидемиологической ситуации.

4-11 сентября. Первые спортивные игры СНГ. Казань

Примут участие спортсмены из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Азербайджана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Всего будет разыграно 184 комплекта наград в 16 видах спорта.

9 сентября. Товарищеский матч по футболу (U-23). Бишкек



Молодежная сборная Кыргызстана проведет товарищеский матч против национальной сборной Бангладеш.

Встреча на стадионе имени Долона Омурзакова.