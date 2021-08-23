16:48
USD 84.64
EUR 98.82
RUB 1.14
Спорт

Турнир по футболу в Душанбе, где должны были сыграть кыргызстанки, отменен

Турнир CAFA U-23 Women’s Championship, который должен был пройти в Душанбе 18-27 августа, отменен. Об этом 24.kg сообщили в Ассоциации женского футбола.

«Мы получили письмо от Central Asian Football Association об официальной отмене турнира в связи с непредвиденными обстоятельствами», — пояснили в организации.

Отметим, в турнире должны были выступить команды игроков в возрасте до 23 лет из Кыргызстана, Ирана, Узбекистана, Афганистана и Таджикистана.

Напомним, женская сборная Кыргызстана до 20 лет по футболу заняла третье место на международном турнире CAFA Women’s Championship, который проходил с 9 по 18 июня в Душанбе (Таджикистан).
Ссылка: https://24.kg/sport/204820/
просмотров: 481
Версия для печати
Материалы по теме
В чемпионате Кыргызстана по футболу проходят две игры. Прямой эфир
ФИФА призвала правительства стран экстренно эвакуировать футболисток Афганистана
В чемпионате Кыргызстана по футболу проходят две игры. Прямой эфир
В Кубке Кыргызстана по футболу проходят полуфиналы. Прямой эфир
Футболисты клуба «Галатасарай» подрались во время матча на чемпионате Турции
В чемпионате Кыргызстана по футболу играют «Каганат» и «Кара-Балта». Прямой эфир
В чемпионате Кыргызстана по футболу играют «Илбирс» и «Нефтчи». Прямой эфир
Сборная Кыргызстана по футболу покинула топ-100 рейтинга ФИФА
Теперь официально. Лионель Месси будет играть за французский клуб «ПСЖ»
Сборная Кыргызстана по футболу проведет товарищеский матч с Палестиной
Популярные новости
Сезим Жуманазарова завоевала бронзу на&nbsp;молодежном чемпионате мира по&nbsp;борьбе Сезим Жуманазарова завоевала бронзу на молодежном чемпионате мира по борьбе
Акжол Махмудов выставил на&nbsp;аукцион свое трико. Деньги пожертвует нуждающимся Акжол Махмудов выставил на аукцион свое трико. Деньги пожертвует нуждающимся
Кыргызстанка выиграла серебро молодежного чемпионата мира по&nbsp;борьбе Кыргызстанка выиграла серебро молодежного чемпионата мира по борьбе
Молодец! Айсулуу Тыныбекова приняла решение участвовать в&nbsp;Олимпиаде-2024 Молодец! Айсулуу Тыныбекова приняла решение участвовать в Олимпиаде-2024
Бизнес
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
Когда не&nbsp;можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты Когда не можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты
Международный турнир по&nbsp;футболу Кубок трех наций пройдет в&nbsp;Кыргызстане Международный турнир по футболу Кубок трех наций пройдет в Кыргызстане
23 августа, понедельник
16:46
США просили Кыргызстан обеспечить транзит военных и беженцев из Афганистана США просили Кыргызстан обеспечить транзит военных и беж...
16:41
Темнота. В Канте нет уличного освещения
16:35
МИД: Пакистанцы приехали в Кыргызстан, чтобы выехать в другие государства
16:29
В Бишкеке турецкая компания построит мусороперерабатывающий завод
16:20
В режиме онлайн. События в Афганистане стали предметом встречи лидеров ОДКБ