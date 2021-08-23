Турнир по футболу в Душанбе, где должны были сыграть кыргызстанки, отменен

Турнир CAFA U-23 Women’s Championship, который должен был пройти в Душанбе 18-27 августа, отменен. Об этом 24.kg сообщили в Ассоциации женского футбола.

«Мы получили письмо от Central Asian Football Association об официальной отмене турнира в связи с непредвиденными обстоятельствами», — пояснили в организации.

Отметим, в турнире должны были выступить команды игроков в возрасте до 23 лет из Кыргызстана, Ирана, Узбекистана, Афганистана и Таджикистана.

Напомним, женская сборная Кыргызстана до 20 лет по футболу заняла третье место на международном турнире CAFA Women’s Championship, который проходил с 9 по 18 июня в Душанбе (Таджикистан).