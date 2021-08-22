ФИФА призвала правительства стран экстренно эвакуировать футболисток Афганистана

ФИФА призывает правительства некоторых стран провести экстренную эвакуацию футболисток из Афганистана.
В профильной организации напомнили, что после того, как в республике власть захватило радикальное движение «Талибан», футболистки стали опасаться за свою жизнь.
Федерация FIFPro (Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов) также призвала помочь афганским спортсменкам. В футбольном профсоюзе разрабатывают планы по эвакуации футболисток и доставке их в безопасное место.
В ФИФА заявили, что ситуация в Афганистане по-прежнему остается нестабильной и крайне тревожной.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения, запрещенного в Кыргызстане, вошли в Кабул и объявили об окончании войны в Афганистане, назвав это освобождением страны.
«Талибан» намерен создать в республике исламский эмират.
Бывший капитан женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал опасается за футболисток в связи с приходом к власти радикалов.
Халида Попал в 2007 году сформировала первую сборную Афганистана, сейчас является одним из ее руководителей. Ранее она искала убежище в Индии, Норвегии и Дании, проживает в Лондоне (Англия).