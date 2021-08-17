Тридцатилетие независимости Кыргызстана. Пройдут соревнования по снайпингу

В Кыргызстане 28 августа пройдут соревнования по снайпингу — высокоточной стрельбе, приуроченные к 30-летию независимости республики. Об этом сообщили организаторы.

В программу включены упражнения на точность, скорость, внимательность, а также стрельба из устойчивых и неустойчивых положений и на короткие дистанции.

К участию в матче допускаются кыргызстанцы, имеющие на законных основаниях огнестрельное оружие и действующее разрешение на его хранение и ношение, предварительно прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно на сайте Федерации снайпинга.

Отметим, Федерация снайпинга Кыргызстана образована в июне 2021 года по инициативе стрелков-энтузиастов.