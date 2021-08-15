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Спорт

Внук легендарного Мохаммеда Али дебютировал с нокаута соперника в первом раунде

Нико Али Уолш, внук легендарного боксера Мохаммеда Али, нокаутировал соперника в своем дебютном поединке на профессиональном ринге. Ему противостоял соотечественник Джордан Уикс. Об этом сообщается в Instagram промоутерской компании Top Rank.

21-летний Уолш расправился с соперником чуть более чем за минуту. Поединок прошел в рамках вечера бокса в Катоса (штат Оклахома). Бой организовал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

В ночь с 14 на 15 августа в Карсоне (штат Калифорния) бой также провели двукратный олимпийский чемпион Гильермо Ригондо и представитель Филиппин Джон Риэль Касимеро. Победу одержал Касимеро, благодаря чему отстоял титул чемпиона WBO в легчайшем весе.

Мухаммед Али скончался в июне 2016 года. 

 
Ссылка: https://24.kg/sport/204021/
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