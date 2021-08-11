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Спорт

В Бишкеке пройдет международный забег Snow leopard run 2021

26 сентября в Бишкеке состоится международный забег Snow leopard run 2021. Об этом рассказал один из организаторов мероприятия Арслан Малдыбаев.

«Для забегов запланировано четыре маршрута на дистанции один, пять, 14 и 21,1 километра. Пока что участие в мероприятии подтвердили около тысячи человек, однако планируется около 6 тысяч участников. Вырученные от марафона средства пойдут на покупку двух автомобилей «Нива», которые помогут в работе дирекции биосферной территории «Иссык-Куль», — сказал он.

24.kg
Фото 24.kg. Арслан Малдыбаев

Отметим, первый подобный забег состоялся в Бишкеке в 2019 году. На старт тогда вышли 3,6 тысячи бегунов из 20 стран, включая Францию, Италию, Великобританию, США, КНДР.
Ссылка: https://24.kg/sport/203675/
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