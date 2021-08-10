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Спорт

Дикий нокаутер из «Матрицы». ERA MMA посвятили очередной выпуск Рафаэлю Физиеву

Один из самых популярных интерактивных журналов о мире смешанных единоборств, ERA MMA, посвятил свой очередной выпуск становлению бойца из Кыргызстана Рафаэля Физиева. С героем фильма «Матрица» уроженца Кыргызстана, напомним, стали сравнивать после его поединка с Согро Петьинди. Чтобы избежать сильнейшего удара ногой, он повторил трюк персонажа Киану Ривза, продемонстрировав невероятную гибкость и отклонившись от удара на 45 градусов.

В опубликованном на YоuТube-канале издательства 17-минутном ролике рассказывается о том, какой путь Физиев прошел от курсанта Академии МВД до одного из самых перспективных бойцов UFC.

«Физиев бьется на высшем уровне три года, но уже имеет славу мастеровитого ударника и норовит попасть в элиту легкого дивизиона UFC», — отмечают авторы ролика.

Напомним, 8 августа в Лас-Вегасе завершился бой кыргызстанца Рафаэля Физиева и американца Бобба Грина. Бойцы смешанных единоборств в легком весе встретились в поединке UFC 265. Итог поединка — 3:1 в пользу Рафаэля.

В декабре 2020 года кыргызстанец победил в поединке с представителем Бразилии Ренато Мойкано, отправив его в нокаут в первом раунде.
Ссылка: https://24.kg/sport/203602/
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