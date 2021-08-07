Олимпиада-2020. Кыргызстанка Дарья Маслова пробежала марафон

На Олимпиаде в Токио спортсменки пробежали марафон.

Кыргызстанка Дарья Маслова заняла 36-е место со временем 2 часа 35 минут 35 секунд.

Золото у Перес Джепчирчир из Кении (2 часа 27 минут 20 секунд).

Всего в стартовом протоколе было 88 участниц.

Еще один легкоатлет из Кыргызстана Нурсултан Кенешбеков занял 35-е место на дистанции 5 тысяч метров.

Кыргызстанцы завершили свое выступление на Олимпийских играх. Уже завтра состоится закрытие ОИ-2020.

Наши спортсмены завоевали три медали — бронзовую Мээрим Жуманазарова, серебряные Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова.