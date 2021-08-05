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Спорт

Олимпиада-2020. Айаал Лазарев может побороться за бронзу в утешительном турнире

Кыргызстанец Айаал Лазарев завтра поборется в утешительном турнире по вольной борьбе за бронзовую медаль Олимпийских игр.

Напомним, в 1/8 финала Дэн Гейбл Стивенсон из США оказался сильнее, выиграв встречу досрочно со счетом 10:0. Однако соперник вышел в финал, поэтому у кыргызстанца появился шанс на медаль.

Соперником Айаала Лазарева будет Олимпийский чемпион 2016 года, двукратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы Таха Акгюль из Турции.

Начало утешительного турнира — 8.00.

Кыргызстанцы завоевали три медали — бронзовую Мээрим Жуманазарова, серебряные — Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова.

Завтра начнет борьбу в весовой категории до 65 килограммов еще один кыргызстанец Эрназар Акматалиев.
Ссылка: https://24.kg/sport/203257/
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