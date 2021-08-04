Боритесь за золото. Айсулуу Тыныбекова написала первый пост после Олимпиады

Полгода назад Айсулуу Тыныбекова заблокировала свои страницы в социальных сетях, чтобы достойно подготовиться к Олимпийским играм в Токио.

Сегодня она стала обладательницей серебряной медали и написала свой первый за долгое время пост.

«Уважаемый мой кыргызский народ. Я преклоняюсь перед каждым, кто меня до сегодняшнего дня поддерживал и желал успехов. Сейчас меня переполняют эмоции, хочется плакать. Спорт научил меня в таких ситуациях быть сильной. Закалил. Можно говорить о многом. Позже поговорим», — написала спортсменка.

Фото Facebook. Обращение Айсулуу Тыныбековой

Айсулуу Тыныбекова также пожелала успехов тем, кто будет защищать честь страны на предстоящих соревнованиях.

«Боритесь за надежду кыргызского народа на золотую медаль! Вперед!» — заключила Айсулуу Тыныбекова.