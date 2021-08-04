23:03
USD 84.71
EUR 100.66
RUB 1.16
Спорт

Боритесь за золото. Айсулуу Тыныбекова написала первый пост после Олимпиады

Полгода назад Айсулуу Тыныбекова заблокировала свои страницы в социальных сетях, чтобы достойно подготовиться к Олимпийским играм в Токио.

Сегодня она стала обладательницей серебряной медали и написала свой первый за долгое время пост.

«Уважаемый мой кыргызский народ. Я преклоняюсь перед каждым, кто меня до сегодняшнего дня поддерживал и желал успехов. Сейчас меня переполняют эмоции, хочется плакать. Спорт научил меня в таких ситуациях быть сильной. Закалил. Можно говорить о многом. Позже поговорим», — написала спортсменка.

Facebook
Фото Facebook. Обращение Айсулуу Тыныбековой

Айсулуу Тыныбекова также пожелала успехов тем, кто будет защищать честь страны на предстоящих соревнованиях.

«Боритесь за надежду кыргызского народа на золотую медаль! Вперед!» — заключила Айсулуу Тыныбекова.
Ссылка: https://24.kg/sport/203182/
просмотров: 770
Версия для печати
Материалы по теме
Айсулуу Тыныбекова не смогла сдержать слез на церемонии награждения
Олимпиада-2020. Кыргызстан в медальном зачете поднялся на 61-е место
Серебро с золотым отливом. Улукбек Марипов поздравил Айсулуу Тыныбекову
Федерация борьбы Кыргызстана. Серебро Айсулуу Тыныбековой — это наше золото
Садыр Жапаров поздравил Айсулуу Тыныбекову с завоеванием серебряной медали
Как кыргызстанцы отреагировали на серебряную победу Айсулуу Тыныбековой
Почему на Олимпиаду полетели чиновники. Галина Байтерек попыталась оправдаться
Наша гордость. Топ-8 из жизни серебряного призера Олимпиады Айсулуу Тыныбековой
Олимпиада-2020. Айсулуу Тыныбекова выиграла серебряную медаль
На площади Ала-Тоо покажут схватку Айсулуу Тыныбековой за олимпийское золото
Популярные новости
Настоящий лев ковра! Двукратный олимпийский чемпион об&nbsp;Акжоле Махмудове Настоящий лев ковра! Двукратный олимпийский чемпион об Акжоле Махмудове
Олимпиада-2020. Боец греко-римского стиля из&nbsp;Кыргызстана не&nbsp;вышел в&nbsp;1/2 финала Олимпиада-2020. Боец греко-римского стиля из Кыргызстана не вышел в 1/2 финала
Видео, как Акжол Махмудов утешает Жоламана Шаршенбекова, растрогало соцсети Видео, как Акжол Махмудов утешает Жоламана Шаршенбекова, растрогало соцсети
Тренер Мээрим Жуманазаровой и&nbsp;Айпери Медет кызы огорчен, что не&nbsp;поехал в&nbsp;Токио Тренер Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы огорчен, что не поехал в Токио
Бизнес
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Официальное обращение к&nbsp;клиентам &laquo;Оптима Банка&raquo; Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»
4 августа, среда
22:52
Вася, не надо! В Якутии кот выиграл битву взглядов с медведем Вася, не надо! В Якутии кот выиграл битву взглядов с ме...
22:32
Боритесь за золото. Айсулуу Тыныбекова написала первый пост после Олимпиады
22:25
В Казахстане произошла смертельная авария с участием гражданина Кыргызстана
22:00
Чудаки парковки. На просьбы бишкекчан огородить тротуар в мэрии не реагируют
21:42
Мэрия бессильна. Стихийных торговцев штрафуют, но они продолжают продавать