Ставшая серебряным призером по борьбе среди женщин на Олимпиаде в Токио Айсулуу Тыныбекова не смогла сдержать слез на церемонии награждения. В социальных сетях в ее адрес звучат слова благодарности и поддержки.

Фото из интернета. Айсулуу Тыныбекова

Отметим, что кыргызстанку, уступившую с минимальным отрывом в счете японской спортсменке Юкако Каваи, на родине по праву считают гордостью страны. Она первая в истории республики спортсменка, достигшая в женской борьбе столь высоких результатов.

Напомним, что Тыныбекова не только единственная обладательница серебряной олимпийской медали, но и четырехкратная чемпионка Азии и единственная чемпионка мира из Кыргызстана.