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Спорт

В Чолпон-Ате пройдет международный турнир на Кубок президента по кок-бору

С 22 по 31 августа на ипподроме Чолпон-Аты пройдет международный турнир на Кубок президента Кыргызстана по кок-бору в честь 30-летия независимости страны. Об этом сообщает федерация этого вида спорта. Соревнования пройдут среди клубных команд Кыргызстана, ближнего и дальнего зарубежья.

Федерации кок-бору Кыргызстана
Фото Федерации кок-бору Кыргызстана

«Параллельно этому соревнования будут проходить и на ипподроме «Толойкон» в Ошской области. Они продлятся с 26 по 31 августа. Организаторами мероприятия выступают Дирекция по национальным видам спорта при Министерстве культуры и Федерация кок-бору Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Для участия в международном турнире всем командам необходимо отправить заявки до 10 августа по адресу: Бишкек, улица Тоголока Молдо, 17 (Дирекция по национальным видам спорта).

Напомним, что Кубок президента по кок-бору проводится ежегодно.
Ссылка: https://24.kg/sport/201854/
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