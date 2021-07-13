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Спорт

УЕФА составила символическую сборную Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал символическую сборную Евро-2020. Об этом сообщается на сайте организации.

Лучшим вратарем стал итальянец Джанлуиджи Доннарумма. В четверку защитников попали англичане Кайл Уокер и Гарри Магуайр, а также итальянцы Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола. Тройку полузащитников составили датчанин Пьер-Эмиль Хейбьерг, итальянец Жоржиньо и испанец Педри. Тройка нападающих выглядит следующим образом: Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия) и Рахим Стерлинг (Англия).

Формированием списка занималась специальная команда технических наблюдателей УЕФА. Для символической сборной была выбрана тактическая схема 4-3-3, которая чаще всего использовалась на турнире.

11 июля сборная Италии победила англичан в финале Евро. Основное и дополнительное время завершилось вничью (1:1), в серии пенальти сильнее оказались итальянцы. Лучшим игроком турнира был признан Доннарумма.
Ссылка: https://24.kg/sport/201008/
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