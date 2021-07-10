Определились соперники молодежной сборной Кыргызстана по отбору на Кубок Азии — 2022. Об этом сообщили в Ассоциации футбола страны.

По ее данным, жеребьевка отборочного раунда прошла накануне. Кыргызстан (U-23) попал в группу E, где сыграет с ОАЭ, Индией и Оманом. Матчи данной группы пройдут с 23 по 31 октября 2021 года в ОАЭ.

В финал выходят 11 команд, в том числе победители своих групп и четыре команды, занявшие вторые места в своих группах.

Отметим, что молодежный чемпионат Азии — 2022 пройдет в Узбекистане.