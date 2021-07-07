Турнир по смешанным единоборствам. Хабиб Нурмагомедов приедет в Кыргызстан

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетит Кыргызстан. Об этом сообщила PR-менеджер турнира EFC Нурпери Садырбекова.

По ее данным, в Кыргызстане впервые состоится турнир по смешанным единоборствам лиги Eagle Fighting Championship (EFC), принадлежащей чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. В главном бою вечера действующий чемпион лиги Руслан Яманбаев (Россия) проведет защиту титула против Бусурманкула Абдибаит уулу (Кыргызстан).

Схватка состоится 3 августа на ипподроме в Чолпон-Ате. Его посетит специальный гость, президент организации, непобежденный чемпион UFC и лучший боец промоушена Хабиб Нурмагомедов.