Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

20-29 июня. Международный шахматный мемориал памяти Леонида Юртаева. Чолпон-Ата
В программе несколько турниров, которые проведут по правилам ФИДЕ.
29 июня. Турнир ACA 125 по ММА. Сочи
Кыргызстанец Тилек Машрапов проведет бой против российского борца Али Багова.
27-30 июня. Турнир по легкой атлетике. Ташкент (Узбекистан)
В составе сборной КР Мусулман Жоломанов и Нурсултан Кенешбеков.
27, 30 июня. Кыргызская премьер-лига по футболу, 13-й тур
27 июня:
«Нефтчи» — «Абдыш-Ата»;
«Кара-Балта» — «Каганат».
30 июня:
«Алга» — «Алай».
Все игры Кыргызской премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на сайте 24.kg.