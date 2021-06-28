Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

20-29 июня. Международный шахматный мемориал памяти Леонида Юртаева. Чолпон-Ата

В программе несколько турниров, которые проведут по правилам ФИДЕ.

29 июня. Турнир ACA 125 по ММА. Сочи

Кыргызстанец Тилек Машрапов проведет бой против российского борца Али Багова.

27-30 июня. Турнир по легкой атлетике. Ташкент (Узбекистан)

В составе сборной КР Мусулман Жоломанов и Нурсултан Кенешбеков.

27, 30 июня. Кыргызская премьер-лига по футболу, 13-й тур

27 июня:

«Нефтчи» — «Абдыш-Ата»;

«Кара-Балта» — «Каганат».

30 июня:

«Алга» — «Алай».

Все игры Кыргызской премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на сайте 24.kg.