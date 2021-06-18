Женская сборная Кыргызстана по футболу проиграла Ирану на CAFA U-20

Женская сборная Кыргызстана до 20 лет по футболу проиграла команде Ирана на международном турнире CAFA Women’s Championship, который проходит с 9 по 18 июня в Душанбе (Таджикистан). Об этом сообщил Instagram Центральноазиатской футбольной ассоциации.

Игра завершилась со счетом 4:1.

Соперницы забили два гола в первом тайме. В концовке ответный мяч забили кыргызстанки. Во второй половине встречи они пропустили гол со штрафного и пенальти.

Первый матч — с Узбекистаном — девушки проиграли со счетом 1:3, у Таджикистана и Афганистана выиграли с одинаковым счетом — 3:0.

Всего в турнире CAFA-2021 участвуют пять стран. Помимо сборной Кыргызстана и хозяев, это команды Ирана, Афганистана и Узбекистана.

До этой встречи сборная КР занимала третье место в турнирной таблице.