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Спорт

Определились победители Кубка Кыргызстана по практической стрельбе из карабина

В Бишкеке определились победители и призеры Кубка Кыргызстана по практической стрельбе из карабина. Финальные состязания прошли на полигоне «Ала-Тоо» близ столицы. Об этом 24.kg сообщили в Федерации боевой и практической стрельбы КР.

Федерации боевой и практической стрельбы КР
Фото Федерации боевой и практической стрельбы КР

«В турнире приняли участие 63 стрелка, среди которых были как гражданские, так и сотрудники специальных подразделений. Стрельба велась на дистанциях от 5 до 300 метров. Мы постарались подготовить максимально сложную стрелковую обстановку. Участникам из разных положений приходилось стрелять не только по статическим, но и подвижным мишеням», — говорит руководитель турнира Эркин Усубалиев.

Федерации боевой и практической стрельбы КР
Фото Федерации боевой и практической стрельбы КР

Финалистами III отборочного этапа Кубка стали:

  • 1-е место — Этар Усубалиев;
  • 2-е место — Рус Станов;
  • 3-е место — Андрей Носиков.

В финале победителями Кубка стали:

  • 1-е место — Рус Станов;
  • 2-е место — Денис Зуев;
  • 3-е место — Дан Анарбаев.


В командном зачете уверенную победу одержали сотрудники Девятой службы ГКНБ.

Напомним, Кубок Кыргызстана разыгрывался в три этапа, первый из которых стартовал в феврале этого года.
Ссылка: https://24.kg/sport/197903/
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