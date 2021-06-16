Определились победители Кубка Кыргызстана по практической стрельбе из карабина

В Бишкеке определились победители и призеры Кубка Кыргызстана по практической стрельбе из карабина. Финальные состязания прошли на полигоне «Ала-Тоо» близ столицы. Об этом 24.kg сообщили в Федерации боевой и практической стрельбы КР.

Фото Федерации боевой и практической стрельбы КР

«В турнире приняли участие 63 стрелка, среди которых были как гражданские, так и сотрудники специальных подразделений. Стрельба велась на дистанциях от 5 до 300 метров. Мы постарались подготовить максимально сложную стрелковую обстановку. Участникам из разных положений приходилось стрелять не только по статическим, но и подвижным мишеням», — говорит руководитель турнира Эркин Усубалиев.

Фото Федерации боевой и практической стрельбы КР

Финалистами III отборочного этапа Кубка стали:

1-е место — Этар Усубалиев;

2-е место — Рус Станов;

3-е место — Андрей Носиков.

В финале победителями Кубка стали:

1-е место — Рус Станов;

2-е место — Денис Зуев;

3-е место — Дан Анарбаев.

В командном зачете уверенную победу одержали сотрудники Девятой службы ГКНБ.

Напомним, Кубок Кыргызстана разыгрывался в три этапа, первый из которых стартовал в феврале этого года.