Определились победители Кубка Кыргызстана по практической стрельбе из карабина

В Бишкеке определились победители и призеры Кубка Кыргызстана по практической стрельбе из карабина. Финальные состязания прошли на полигоне «Ала-Тоо» близ столицы. Об этом 24.kg сообщили в Федерации боевой и практической стрельбы КР.
«В турнире приняли участие 63 стрелка, среди которых были как гражданские, так и сотрудники специальных подразделений. Стрельба велась на дистанциях от 5 до 300 метров. Мы постарались подготовить максимально сложную стрелковую обстановку. Участникам из разных положений приходилось стрелять не только по статическим, но и подвижным мишеням», — говорит руководитель турнира Эркин Усубалиев.
Финалистами III отборочного этапа Кубка стали:
- 1-е место — Этар Усубалиев;
- 2-е место — Рус Станов;
- 3-е место — Андрей Носиков.
В финале победителями Кубка стали:
- 1-е место — Рус Станов;
- 2-е место — Денис Зуев;
- 3-е место — Дан Анарбаев.
В командном зачете уверенную победу одержали сотрудники Девятой службы ГКНБ.
Напомним, Кубок Кыргызстана разыгрывался в три этапа, первый из которых стартовал в феврале этого года.