13:41
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Спорт

Спортсмены из Кыргызстана выступили на чемпионате мира по практической стрельбе

Члены сборной Кыргызстана Малика Ким и Данияр Анарбаев вернулись с чемпионата мира по практической стрельбе, который проходил в Паттайе (Таиланд). Об этом 24.kg сообщили в Федерации боевой и практической стрельбы КР.

Читайте по теме
Девушка с пистолетом. Как желание пострелять привело Малику Ким в сборную страны

«Для Кыргызстана и наших спортсменов это первый подобный опыт. Прежде отечественные стрелки не выступали на соревнованиях такого уровня. Всего в чемпионате приняло участие больше 2 тысяч спортсменов из 75 стран мира.

В 30 упражнениях они, в общей сложности, сделали больше 600 выстрелов. Шесть турнирных дней для сборной были непростыми как в психологическом, так и физическом плане. Спортсменам пришлось стрелять не из своего, а из арендованного оружия, что также сказалось на результатах», — отметил президент федерации Алмаз Джолдошалиев.

В общем зачете в категории «Продакшен» (Леди) Малика Ким заняла 250-ю строчку из 358. Данияр Анарбаев в дисциплине «Стандарт» — 156 из 238. В федерации отметили, что это хорошие результаты, добавив, что это первый подобный опыт для наших стрелков.
Ссылка: https://24.kg/sport/252516/
просмотров: 6709
Версия для печати
Материалы по теме
Определились победители чемпионата Кыргызстана по стрельбе из карабина
Определились победители чемпионата Кыргызстана по стрельбе из пистолета
16-летний кыргызстанец выиграл чемпионат Казахстана по практической стрельбе
Девушка с пистолетом. Как желание пострелять привело Малику Ким в сборную страны
Сборная Кыргызстана впервые выступит на чемпионате мира по практической стрельбе
Определились победители финала Кубка Кыргызстана по практической стрельбе
Определились победители вторых снайперских соревнований в Баткене
Сотрудники ГКНБ заняли призовые места на международном турнире в Казахстане
С огоньком. Спортсмены-стрелки проводили уходящий год чемпионатом Кыргызстана
«Осенний кубок». В Кыргызстане определились победители турнира по снайпингу
Популярные новости
Как выбрать лыжи и&nbsp;сноуборд. Советы новичкам Как выбрать лыжи и сноуборд. Советы новичкам
Кубок Азии по&nbsp;футболу. Назван состав сборной Кыргызстана Кубок Азии по футболу. Назван состав сборной Кыргызстана
В&nbsp;традиционном турнире по&nbsp;футзалу &laquo;Наристе&raquo; принимают участие 125 команд В традиционном турнире по футзалу «Наристе» принимают участие 125 команд
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
12:00
Развлечения на Святки. Гадания, которые помогут предсказать будущее Развлечения на Святки. Гадания, которые помогут предска...
10:00
Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 6 января 1956 года
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, рождественский концерт и выставки