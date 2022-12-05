Спортсмены из Кыргызстана выступили на чемпионате мира по практической стрельбе

Члены сборной Кыргызстана Малика Ким и Данияр Анарбаев вернулись с чемпионата мира по практической стрельбе, который проходил в Паттайе (Таиланд). Об этом 24.kg сообщили в Федерации боевой и практической стрельбы КР.

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«Для Кыргызстана и наших спортсменов это первый подобный опыт. Прежде отечественные стрелки не выступали на соревнованиях такого уровня. Всего в чемпионате приняло участие больше 2 тысяч спортсменов из 75 стран мира.

В 30 упражнениях они, в общей сложности, сделали больше 600 выстрелов. Шесть турнирных дней для сборной были непростыми как в психологическом, так и физическом плане. Спортсменам пришлось стрелять не из своего, а из арендованного оружия, что также сказалось на результатах», — отметил президент федерации Алмаз Джолдошалиев.

В общем зачете в категории «Продакшен» (Леди) Малика Ким заняла 250-ю строчку из 358. Данияр Анарбаев в дисциплине «Стандарт» — 156 из 238. В федерации отметили, что это хорошие результаты, добавив, что это первый подобный опыт для наших стрелков.