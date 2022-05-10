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Спорт

Определились победители вторых снайперских соревнований в Баткене

В Баткене Федерация снайпинга Кыргызстана провела второй этап соревнований по Т-классу «Горный охотник», приуроченный ко Дню Победы. Об этом 24.kg сообщили организаторы мероприятия.

«Это уже вторые областные соревнования в Баткене. Также крайне радует почти двукратное увеличение количества стрелков: 58 человек приняли участие в состязании. Особенностью этих соревнований были три сложных упражнения: движущаяся мишень, которая перемещалась со скоростью 2,5 метра в секунду на дистанции 400 метров, дальние дистанции на удалении 1 тысячи метров и крайне сложное упражнение «Пикап» со стрельбой из движущегося автомобиля», — рассказал председатель правления Федерации снайпинга Айдар Окенов.

Федерации снайпинга Кыргызстана
Фото Федерации снайпинга Кыргызстана. Участники соревнований

Турнир был зарегистрирован в Международной конфедерации Т-класса. Велось онлайн-транслирование результатов матча. В качестве главного судьи выступил рефери Федерации снайпинга Кыргызстана Тимур Попов.

По итогам прошедшего турнира из девяти упражнений в категориях «Точность», «Динамика» и «Дальние дистанции» первое место получил Нооман Рохмонкулов с винтовкой Sako калибра 6,5 Creedmoor, серебряным призером стал Азиз Жумалиев с винтовкой Mauser M18 калибра 6,5 Creedmoor, а бронзовым — Сергей Зуев с винтовкой Remington калибра 6,5 Creedmoor. В категории «Полуавтомат» первое место получил представитель 9-го управления ГКНБ. Второе и третье места взяли представители спецназа «Бору» погранслужбы ГКНБ.

Федерации снайпинга Кыргызстана
Фото Федерации снайпинга Кыргызстана. Победители и участники соревнований

Напомним, Федерация снайпинга Кыргызстана была образована в июне прошлого года по инициативе стрелков-энтузиастов. Основатели федерации популяризируют в Кыргызстане высокоточную стрельбу, формируют культуру безопасного обращения с огнестрельным длинноствольным нарезным оружием, а также пропагандируют здоровый образ жизни, патриотизм и бережное отношение к природе.
Ссылка: https://24.kg/sport/233019/
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