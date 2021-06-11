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Спорт

Винить некого. Кыргызский футбольный союз о ситуации в Японии

Винить кого-то в том, что некоторым кыргызстанским футболистам запретили играть в Японии, неправильно. Об этом на пресс-конференции сообщил президент Кыргызского футбольного союза Канатбек Маматов.

По его словам, то, что в Японии жесткие правила в отношении коронавируса, ни для кого не секрет.

«Мы обращались в АФК, ФИФА, посольство Японии в Кыргызстане, но ничего изменить уже не смогли. Все пытаются сделать все возможное, чтобы решить вопрос. Дело в том, что ехать в Японию пораньше не получилось, потому что наши футболисты играют в других зарубежных клубах. По требованиям японской стороны команда должна приехать в полном составе, и улететь обратно так же. Мы бы могли полететь туда группами (по несколько человек), чтобы исключить возможность заражения коронавирусом, но по правилам Японии так нельзя», — рассказал он.

Отметим, что после матча Кыргызстан — Монголия Дисциплинарный комитет ФИФА уведомил о принятых мерах в отношении игроков Национальной сборной Кыргызстана. Тамирлан Козубаев и Кайрат Жыргалбек уулу не примут участие в матче против сборной Мьянмы из-за перебора желтых карточек.

Напомним, ранее сборной Кыргызстана по футболу также сорвали подготовку к отбору на чемпионат мира — 2022. Команда провела в Японии всего одну тренировку в неполном составе, поскольку у одного из футболистов заподозрили коронавирус.
Ссылка: https://24.kg/sport/197256/
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