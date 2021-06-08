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Спорт

Дисквалифицированы еще два игрока сборной Кыргызстана по футболу

После матча Кыргызстан — Монголия Дисциплинарный комитет ФИФА уведомил о принятых дисциплинарных мерах в отношении игроков Национальной сборной Кыргызстана. Тамирлан Козубаев и Кайрат Жыргылбек уулу не примут участие в матче против сборной Мьянмы из-за перебора желтых карточек. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

«Козубаев и Жыргылбек уулу накануне в матче против сборной Монголии получили предупреждения, которые стали вторыми. Ранее предупреждения игроки получили в матче против сборной Таджикистана в ноябре 2019 года», — сообщили в организации.

Остается под вопросом и участие полевых игроков — Валерия Кичина, Бекжана Сагынбаева, Авазбека Откеева, всех голкиперов команды — Валерия Кашуба, Кутмана Кадырбекова и Эржана Токатаева, тренерского штаба и администрации.

«Они вошли в так называемый «желтый» список как потенциально зараженные коронавирусной инфекцией, хотя все тесты на наличие вируса у всех членов команды отрицательные. Принимающая сторона разъяснений по сложившейся ситуации не дает», — отметили в Футбольном союзе.

Никаких внятных комментариев делегации из Кыргызстана представлено до сих пор не было.

Руководство Кыргызского футбольного союза направило ряд писем в вышестоящие футбольные организации, организационный комитет, представительство Кыргызстана в Японии с целью разъяснения сложившейся ситуации.

Кыргызского футбольного союза
Фото Кыргызского футбольного союза

Напомним, ранее сборной Кыргызстана по футболу также сорвали подготовку к отбору на чемпионат мира — 2022. Команда провела в Японии всего одну тренировку в неполном составе, поскольку у одного из футболистов заподозрили коронавирус.

После встречи с Монголией подопечные Александра Крестинина должны сыграть также с Мьянмой 11 июня и Японией 15 июня.
Ссылка: https://24.kg/sport/196870/
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