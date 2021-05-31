Футбольная команда Кыргызстана проведет краткосрочные сборы в Бишкеке. И в Осаку

Игроки национальной сборной по футболу прибыли в расположение команды. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

31 мая и 1 июня команда проведет краткосрочные сборы в Бишкеке. 2 июня сборная нашей страны вылетит в город Осаку (Япония) для подготовки к матчам в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Ранее тренерский штаб национальной сборной по футболу под руководством Александра Крестинина объявил список игроков, которые будут вызваны в сборную.

Фото КФС