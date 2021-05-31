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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

21 мая — 1 июня. Чемпионат Азии по боксу. Дубай

От Кыргызстана на соревнование поехали Мирлан Туркбай уулу, Азат Усеналиев, Акылбек Эсенбек уулу, Нурадин Рустамбек уулу, Омурбек Бекжигит уулу, Эркин Адылбек уулу.

21-31 мая. Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юниоров. Ташкент

От Кыргызстана на соревнование поехали Эльзар Таиров (61 килограмм) и Ишимбек Муратбек уулу (67 килограммов).

22 мая — 6 июня. Турнир по мини-футболу среди любительских команд. Бишкек

Матчи будут проходить на поле ФЦ «Футболистан» по выходным дням.

В турнире принимают участие 16 команд. Игры будут проводиться по системе 5+1 (пять полевых и один вратарь), по правилам AFL.

1-6 июня. Серия лицензионных турниров «Маре Нострум» по плаванию

Денис Петрашов примет участие 1-2 июня в турнире в Каннете (Франция), а 5-6 июня — в Барселоне (Испания).

4 июня. Турнир организации BRAVE CF. Минск (Беларусь)

Кыргызстан представят Данияр Абдибаев и Алманбет Абдывасы уулу. Соперником Данияра Абдибаева будет Вадим Куцый из Беларуси, а Алманбет Абдывасы уулу сразится с Бадмацуреном Доржиевым, представляющим Россию.

5-6 июня. Турнир Кыргызстанского сообщества любителей тенниса KIA OPEN 2021. Бишкек

В СК «Тай-брейк» состоится турнир в парном разряде среди любителей в категориях Masters и Futures.

6 июня. Велогонка «Кокомерен Race»

Категории участников:

— среди мужчин профессионалы, любители и ветераны (от 45 лет и выше);
— среди женщин профессионалы и любители.

6-13 июня. Чемпионат мира по дзюдо. Будапешт (Венгрия)

На соревнования отправятся четыре спортсмена из Кыргызстана: Кубанычбек Айбек уулу, Владимир Золоев, Эрлан Шеров и Юрий Краковецкий.
Ссылка: https://24.kg/sport/195637/
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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