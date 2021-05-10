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Спорт

Борцы из Кыргызстана завоевали три медали на международном турнире среди юниоров

Кыргызстанцы завоевали три медали Международного турнира по греко-римской борьбе среди юниоров памяти Жаксылыка Ушкемпирова, который прошел в Нур-Султане (Казахстан) с 7 по 9 мая. Об этом сообщила Федерация борьбы КР в соцсетях.

Первое место занял Орункул уулу Бекзат в весовой категории до 82 килограммов.

Серебряные медали завоевали Аркыт Орозбеков в весовой категории до 97 килограммов и Давран Садыков до 130 килограммов.

Турнир проходил среди молодежи 2001-2003 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Казахстана, России, Грузии, Украины, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/sport/193427/
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