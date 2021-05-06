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Спорт

Определились финалисты Лиги чемпионов УЕФА

«Челси» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает championat.com.

Накануне футбольный клуб «Челси» на своем поле одержал победу над испанским «Реалом» со счетом 2:0 в ответном матче полуфинала.

Забитыми мячами отметились Тимо Вернер (28-я минута) и Мэйсон Маунт (85-я).

AFP 2021
Фото AFP 2021. Матч с участием «Челси» и «Реала»

Первый матч, который прошел в Мадриде, завершился со счетом 1:1.

В ответном полуфинальном матче «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:0 и впервые в своей истории вышел в финал турнира. Первая встреча команд состоялась 24 апреля и завершилась победой британского клуба — 2:1.

Во второй раз за последние три сезона в финале Лиги чемпионов будут играть две команды из Англии.

Результаты и расписание матчей можно посмотреть по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/sport/192996/
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