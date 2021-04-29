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Спорт

«Манчестер Сити» обыграл ПСЖ в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» в гостях одержал победу над французским ПСЖ со счетом 2:1 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает championat.com.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кевин Де Брейне (64-я минута) и Рияд Марез (71-я минута). У проигравших отличился Маркиньос (15-я минута). 

На 77-й минуте за грубую игру с поля был удален полузащитник ПСЖ Идрисса Гейе. 

Ответный матч пройдет в Манчестере 4 мая.

Накануне футболисты английского Челси на выезде сыграли вничью с испанским «Реалом» со счетом 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. 

Результаты и расписание матчей можно посмотреть по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/sport/191965/
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