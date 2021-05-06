В Кыргызстан приехала пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова

В Кыргызстан на сборы прилетела пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова. Об этом 24.kg сообщила спортсменка.

«В Киргизии мне очень нравится, я чувствую себя здесь как дома», — отметила Сардана Трофимова.

«Мы базируемся в селе Бостери. Многие сильные спортсмены мира приезжают туда на сборы, потому что там идеальные условия для тренировок: высота 1 тысяча 600 метров над уровнем моря, есть грунт и асфальт, чистый воздух. Погода позволяет тренироваться круглый год», — рассказала пятикратная чемпионка России.

Сардана Трофимова добавила, что в селе Бостери тренировалась и ее тренер — трехкратная чемпионка мира на 100 километров Татьяна Жиркова.