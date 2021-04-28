Чемпионат Азии по боксу перенесен в Дубай из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Чемпионат Азии по боксу, который должен был пройти в Нью-Дели, состоится в Дубае из-за роста случаев заражения коронавирусом в Индии. Об этом сообщил пресс-центр эмиратского правительства в Twitter.

«Федерация бокса ОАЭ в сотрудничестве с Международной ассоциацией бокса (AIBA) и Федерацией бокса Индии проведет чемпионат Азии в Дубае. Турнир должен был состояться в Нью-Дели, столице Индии, в эти же сроки, но пандемия коронавируса делает его проведение [в Индии] невозможным», — уточняет пресс-центр.

The #UAE Boxing Federation, in coordination with the Indian Boxing Federation and the International Boxing Association (#AIBA), will host the Asian #Boxing Championship on 21 May 2021, in #Dubai@BFI_official@AIBA_Boxing pic.twitter.com/c9HCz24uEl — UAE Forsan (@UAE_Forsan) April 27, 2021

Сроки проведения турнира не изменились — 21-31 мая.