Чемпионат Азии по боксу перенесен в Дубай из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Чемпионат Азии по боксу, который должен был пройти в Нью-Дели, состоится в Дубае из-за роста случаев заражения коронавирусом в Индии. Об этом сообщил пресс-центр эмиратского правительства в Twitter.
«Федерация бокса ОАЭ в сотрудничестве с Международной ассоциацией бокса (AIBA) и Федерацией бокса Индии проведет чемпионат Азии в Дубае. Турнир должен был состояться в Нью-Дели, столице Индии, в эти же сроки, но пандемия коронавируса делает его проведение [в Индии] невозможным», — уточняет пресс-центр.
Сроки проведения турнира не изменились — 21-31 мая.