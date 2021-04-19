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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

16-25 апреля. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Ташкент

Помимо медалей чемпионата, спортсмены поборются за рейтинговые очки, необходимые для участия в Олимпийских играх в Токио.

20 апреля. Кыргызская премьер-лига по футболу, перенесенный матч третьего тура

«Нефтчи» — «Алай».

22-25 апреля. «Финал четырех» по футзалу. Бишкек

22 апреля: Steelex — «Мурас» (18.00), BMG int — «Фарватер» (20.00);
23 апреля: «Фарватер» — BMG int (18.00), «Мурас» — Steelex (20.00);
25 апреля: матч за 3-е место (12.00), финал (14.00).

22-25 апреля. Кыргызская премьер-лига по футболу, седьмой тур

22 апреля: «Абдыш-Ата» — «Каганат»;
22 апреля: «Кара-Балта» — «Алга»;
23 апреля: «Нефтчи» — «Дордой»;
25 апреля: «Алай» — «Илбирс».

23 апреля. Чемпионат Кыргызстана по традиционному ушу. Бишкек

Будут представлены такие стили, как шаолинь цюань, тайцзицюань, сунси нэйцзя цюань, вин чунь, нань цюань, чан цюань, хоу цюань, цзуй цюань, инчжао цюань и другие. Также участники продемонстрируют технику работы с различными видами оружия: шестом, мечом, саблей, веером и другими.

25 апреля. Турнир UFC 261. Штат Флорида США

Валентине Шевченко в бою с бразильянкой Джессикой Андраде предстоит защищать пояс абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе.

Главные бои начнутся в 8.00 по бишкекскому времени.

25 апреля. Чемпионат Кыргызстана по параплаванию. Бишкек

Место проведения: бассейн «Парус» в микрорайоне «Джал».

25 апреля. Международный детский шахматный турнир «Юный гроссмейстер». Москва

Соревнования проводятся по быстрым шахматам в течение одного дня, в личном зачете, по правилам ФИДЕ, по швейцарской системе в семь туров. К участию приглашаются дети от 6 до 14 лет.

24-25 апреля. Игры Лиги AFL по футболу

Лига AFL — крупнейшая мировая любительская футбольная лига. В турнире принимают участие по 16 команд в трех дивизионах.
Ссылка: https://24.kg/sport/190447/
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