Как COVID-19 повлиял на подготовку футболистов, рассказал тренер сборной КР

Коронавирус повлиял на подготовку кыргызских футболистов. Об этом сообщил главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин во время пресс-завтрака.

По его словам, незаменимых нет, однако важна каждая потеря. Карантин и связанные с ним ограничения сказались на работе и отдыхе спортсменов.

«Тут важен каждый футболист, каждая потеря. Наверное, наша медицина делает все, однако коронавирус — большая проблема. К примеру, олимпийская сборная полетела в Непал, где взяли у одного футболиста тест на коронавирус. Выявили, что положительный. Однако у нас в стране тест давал отрицательный результат. На следующий день он сдал повторно, и сказали, что отрицательный. То есть тут очень сильно влияет качество тестов», — рассказал тренер.

Александр Крестинин отметил, что сложности с авиаперелетами также не лучшим образом сказываются на футболистах.

«В Саудовской Аравии каждого человека, который прилетел из другой страны, закрывают на карантин. Даже если он летит транзитом. Опять же, как будут добираться спортсмены, непонятно», — сказал он.