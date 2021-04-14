14:10
USD 84.79
EUR 100.88
RUB 1.10
Спорт

Как COVID-19 повлиял на подготовку футболистов, рассказал тренер сборной КР

Коронавирус повлиял на подготовку кыргызских футболистов. Об этом сообщил главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин во время пресс-завтрака.

По его словам, незаменимых нет, однако важна каждая потеря. Карантин и связанные с ним ограничения сказались на работе и отдыхе спортсменов.

«Тут важен каждый футболист, каждая потеря. Наверное, наша медицина делает все, однако коронавирус — большая проблема. К примеру, олимпийская сборная полетела в Непал, где взяли у одного футболиста тест на коронавирус. Выявили, что положительный. Однако у нас в стране тест давал отрицательный результат. На следующий день он сдал повторно, и сказали, что отрицательный. То есть тут очень сильно влияет качество тестов», — рассказал тренер.

Александр Крестинин отметил, что сложности с авиаперелетами также не лучшим образом сказываются на футболистах.

«В Саудовской Аравии каждого человека, который прилетел из другой страны, закрывают на карантин. Даже если он летит транзитом. Опять же, как будут добираться спортсмены, непонятно», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/sport/190065/
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
Он вне футбола. Тренер сборной не ответил, завершил ли карьеру Виталий Люкс
Футболист из Германии хочет сыграть за сборную Кыргызстана
Для зараженных COVID-19 свободны 252 койки в медучреждениях Бишкека
В городе Ош трое учеников заразились коронавирусом. Школы закрыли на карантин
COVID-19. В Бишкеке семь школ обучаются в онлайн-режиме
COVID-19 в мире. Заразились более 137,2 миллиона, умерли более 2,9 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 15 медработников
В КР коронавирусом болеет 2 тысячи 26 человек, 268 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
За сутки выявили 240 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 90 839
Популярные новости
Бойцы 9-й Службы ГКНБ стали лучшими на&nbsp;турнире по&nbsp;боевой и&nbsp;практической стрельбе Бойцы 9-й Службы ГКНБ стали лучшими на турнире по боевой и практической стрельбе
Академия дзюдо открылась в&nbsp;Кыргызстане Академия дзюдо открылась в Кыргызстане
&laquo;Эль класико&raquo;. Болельщики &laquo;Барселоны&raquo; считают, что их&nbsp;команду засудили «Эль класико». Болельщики «Барселоны» считают, что их команду засудили
На&nbsp;чемпионате&nbsp;КР по&nbsp;пауэрлифтингу и&nbsp;жиму лежа установлено шесть рекордов На чемпионате КР по пауэрлифтингу и жиму лежа установлено шесть рекордов
Бизнес
Студенты тоже на&nbsp;удаленке. И&nbsp;для них есть специальный тариф Студенты тоже на удаленке. И для них есть специальный тариф
30&nbsp;ночей бесплатного интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;честь месяца Рамазан 30 ночей бесплатного интернета от MegaCom в честь месяца Рамазан
Приложение RSK24: банковские услуги в&nbsp;вашем телефоне Приложение RSK24: банковские услуги в вашем телефоне
ОАО &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; перевозит нефть на&nbsp;собственный завод в&nbsp;Джалал-Абаде ОАО «Кыргызнефтегаз» перевозит нефть на собственный завод в Джалал-Абаде
14 апреля, среда
14:07
Заявка Кыргызстана на 30 тысяч доз вакцины «Спутник V» одобрена Заявка Кыргызстана на 30 тысяч доз вакцины «Спутник V»...
14:00
Местные выборы. Как нам избавиться от порочного подкупа избирателей
13:39
Единая квитанция за коммунальные платежи в Бишкеке — это пилотный проект
13:30
Скандал в Оперном. Директор театра отделался замечанием, артистов лишили премии
13:28
Он вне футбола. Тренер сборной не ответил, завершил ли карьеру Виталий Люкс