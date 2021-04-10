Альпинист из Кыргызстана совершит восхождение на Эверест

Кыргызстанский альпинист Эдуард Кубатов намерен покорить Эверест. Об этом сообщает Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Представитель нашей страны в составе международной экспедиции планирует восхождение на самую высокую на планете вершину Эверест (8 тысяч 848,8 метра, Непал).

Экспедиция начинается 12 апреля под руководством легендарного российского альпиниста Александра Абрамова и продлится до конца мая 2021 года. Восхождение запланировано по южному маршруту со стороны Непала.

В составе экспедиции опытные и сильные альпинисты из Российской Федерации, Израиля, Малайзии, Узбекистана и Кыргызстана.