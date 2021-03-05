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Спорт

На развитие спорта на Иссык-Куле в прошлом году потратили 45 миллионов сомов

На развитие спорта в Иссык-Кульской области в прошлом году потратили 45 миллионов 743 тысячи сомов. Об этом сообщили в Фонде развития региона.

По его данным, на эти деньги отремонтировали и сдали в эксплуатацию спортивный зал школы имени Субанбекова в селе Сары-Камыш. Продолжается строительство мини-футбольного поля в селах Боз-Булун и Бору-Баш, аналогичное поле появится и в селе Ак-Булак Тюпского района.

Строятся спортзалы в селах Курменты, Кен-Суу, Талды-Суу и Арал.

Местным спортсменам оказали финансовую поддержку для участия в различных спортивных мероприятиях, а также для участия в соревнованиях в других странах.
Ссылка: https://24.kg/sport/185573/
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