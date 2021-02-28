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Спорт

Айсулуу Тыныбекова и Жоламан Шаршенбеков вступают в Киеве в борьбу за золото

Кыргызстанцы Айсулуу Тыныбекова и Жоламан Шаршенбеков уверенно вышли в финал международного турнира по спортивной борьбе в Киеве. Впереди схватки за золотые медали.

Первый день поединков для пятерых кыргызских спортсменов закончился промежуточными победами — все они выходят в финал и будут бороться за золото.

Сегодня ночью Айсулуу Тыныбекова со счетом уверенного победителя 10:0 одолела соперницу из Узбекистана и вышла в финал. Ей предстоит схватка с украинкой Илоной Прокопевнюк.

Жоламан Шаршенбеков со счетом 12:4 победил украинца Виктора Петрика. В финале кыргызстанец встретится с иранцем Али Нажети.

В финал в своих весовых категориях вышли Эрнарзар Акматалиев, Узур Джузупбеков, Назира Марсбек кызы, Мээрим Жуманазарова и Айпери Медет кызы. Последняя покорила зрителей своей схваткой за выход в финал с действующей олимпийской чемпионкой из Канады Эрикой Вэйбе. Кыргызстанка уложила ее на лопатки за чуть более минтуты.

 
Ссылка: https://24.kg/sport/184892/
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