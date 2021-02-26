В Бишкеке прошел чемпионат по футзалу среди женских команд

В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по футзалу среди женских команд национальной лиги. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, в чемпионате приняли участие 8 команд со всех регионов республики и города Бишкека.

«Матчи проводились по действующим правилам игры в футбол, утвержденным Международным советом ИФАБ. После завершения игры состоялась церемония награждения участников. Победителям турнира вручили кубки, медали и дипломы», — сообщили в госагентстве.