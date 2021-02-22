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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

22 февраля — 5 марта. Чемпионат Кыргызстана по шахматам в Высшей лиге, Кубок «М-Булак». Бишкек

По итогам турнира (классика, рапид, блиц) будут определены кандидаты в мужскую и женскую сборные по шахматам.

24-26 февраля. Чемпионат Кыргызстана по бильярдному спорту «комбинированная пирамида». Бишкек

Соревнования пройдут среди мужчин и женщин. Мероприятие пройдет без зрителей.

25 февраля. Турнир Barsbek Absolute Challenge по джиу-джитсу

Первый и единственный промоушен по джиу-джитсу в Центральной Азии представит интересный кард.

25-28 февраля. Первенство Беларуси среди юниоров по легкой атлетике. Минск

В составе команды из Кыргызстана выступят восемь спортсменов под руководством старшего тренера Куштарбека Таштанбекова и тренера Тимура Токтобаева.

27 февраля. Первый турнир по текболу. Бишкек

Текбол представляет собой сочетание футбола и настольного тенниса. Соревнования пройдут в индивидуальном и парном разрядах. Победители будут в рейтинге в федерации этого вида спорта Кыргызстана.

27 февраля. Турнир по кулатуу эртаймаш WEF98 PROFFIGHT41. Бишкек

В соревнованиях выступят лучшие бойцы лиги PROFFIGHT.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале WEF Global.

27-28 февраля. Чемпионат Кыргызстана по баскетболу. Бишкек

В Первой лиге принимают участие 15 команд, в Высшей — семь.

Начало соревнований: 9.00 (УВК ШГ № 29).

27-28 февраля. Игры Лиги AFL по футболу

Лига AFL — крупнейшая мировая любительская футбольная лига.

28 февраля. Турнир по кулатуу эртаймаш WEF104 SELECTION34 среди профессионалов. Араван

В Ошской области ждут лучших бойцов-профессионалов КР.
Ссылка: https://24.kg/sport/184083/
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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