Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

22 февраля — 5 марта. Чемпионат Кыргызстана по шахматам в Высшей лиге, Кубок «М-Булак». Бишкек
По итогам турнира (классика, рапид, блиц) будут определены кандидаты в мужскую и женскую сборные по шахматам.
24-26 февраля. Чемпионат Кыргызстана по бильярдному спорту «комбинированная пирамида». Бишкек
Соревнования пройдут среди мужчин и женщин. Мероприятие пройдет без зрителей.
25 февраля. Турнир Barsbek Absolute Challenge по джиу-джитсу
Первый и единственный промоушен по джиу-джитсу в Центральной Азии представит интересный кард.
25-28 февраля. Первенство Беларуси среди юниоров по легкой атлетике. Минск
В составе команды из Кыргызстана выступят восемь спортсменов под руководством старшего тренера Куштарбека Таштанбекова и тренера Тимура Токтобаева.
27 февраля. Первый турнир по текболу. Бишкек
Текбол представляет собой сочетание футбола и настольного тенниса. Соревнования пройдут в индивидуальном и парном разрядах. Победители будут в рейтинге в федерации этого вида спорта Кыргызстана.
27 февраля. Турнир по кулатуу эртаймаш WEF98 PROFFIGHT41. Бишкек
В соревнованиях выступят лучшие бойцы лиги PROFFIGHT.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале WEF Global.
27-28 февраля. Чемпионат Кыргызстана по баскетболу. Бишкек
В Первой лиге принимают участие 15 команд, в Высшей — семь.
Начало соревнований: 9.00 (УВК ШГ № 29).
27-28 февраля. Игры Лиги AFL по футболу
Лига AFL — крупнейшая мировая любительская футбольная лига.
28 февраля. Турнир по кулатуу эртаймаш WEF104 SELECTION34 среди профессионалов. Араван
В Ошской области ждут лучших бойцов-профессионалов КР.