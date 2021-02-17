Лига чемпионов УЕФА. «Барселона» дома крупно проиграла «ПСЖ»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» дома крупно проиграла «ПСЖ». Об этом сообщает издание championat.com.

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По его данным, каталонцы открыли счет на 27-й минуте, когда Лео Месси реализовал пенальти, но затем пропустили четыре мяча — три из них во втором тайме. Хет-трик в составе французского клуба сделал Килиан Мбаппе. Итоговый счет — 1:4.

«Ливерпуль» выиграл у «РБ Лейпциг» со счетом 2:0. Отличились Мохамед Салах и Садьо Мане. Матч, который должен был пройти в Германии, перенесли в Венгрию из-за коронавирусных ограничений.