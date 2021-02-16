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Спорт

Мусулман Джоломанов завоевал серебряную медаль на Открытом чемпионате Украины

Мусулман Джоломанов завоевал серебряную медаль на Открытом чемпионате Украины. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, турнир прошел с 9 по 12 февраля в городе Сумы (Украина). Член национальной сборной команды Мусулман Джоломанов занял 2-е место на дистанции 3 тысячи метров с препятствиями.

«Легкоатлеты во главе с главным тренером Сатыбеком Чокаевым командированы за счет дирекции по олимпийским видам спорта на основании календарного плана основных республиканских и международных соревнований», — сообщили в госагентстве.
Ссылка: https://24.kg/sport/183578/
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