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Спорт

Рафаэль Физиев посетил Академию МВД, в которой когда-то учился

Боец смешанных единоборств, выступающий в легком весе в UFC Рафаэль Физиев, известный также по прозвищу Атаман, посетил Академию МВД. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Рафаэль встретился с преподавателями и тренерами своего вуза, вспомнил и рассказал об интересных моментах его курсантской жизни, а также поделился спортивными достижениями и планами на будущее. Он также посетил учебный корпус и спортивные залы академии, сфотографировался с сотрудниками и курсантами», — сообщили редакции.

Отмечается, что встречу организовала кафедра физической подготовки академии.

Напомним, Рафаэль Физиев в прошлом году показал прекрасные результаты в UFC. На международном турнире UFC Fight Night 172 по смешанным единоборствам единогласным решением судей он одержал победу над англичанином Марком Диакези.

На своем следующем турнире — UFC 256 в Лас-Вегасе Физиев забрал победу в первом же раунде, отправив в нокаут бразильца Ренато Мойкано.
Ссылка: https://24.kg/sport/183316/
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